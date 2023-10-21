Росіяни обстріляли Херсонщину 57 разів: одна людина загинула та ще одна травмована

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“За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Нагадаємо

Внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі виникла пожежа.