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Росіяни обстріляли Херсонщину 57 разів: одна людина загинула та ще одна травмована

Київ • УНН

 • 175188 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Протягом 20 жовтня російські окупанти завдали 57 ударів по Херсонській області. Унаслідок чого одна людина загинула та ще одна була травмована. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Росіяни обстріляли Херсонщину 57 разів: одна людина загинула та ще одна травмована

Цитата 

“За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Нагадаємо

Внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі виникла пожежа.

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