Россияне обстреляли Херсонщину 57 раз: один человек погиб и еще один травмирован

КИЕВ. 21 октября. УНН. В течение 20 октября российские оккупанты нанесли 57 ударов по Херсонской области. В результате чего один человек погиб и еще один был травмирован. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.