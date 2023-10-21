Россияне обстреляли Херсонщину 57 раз: один человек погиб и еще один травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В течение 20 октября российские оккупанты нанесли 57 ударов по Херсонской области. В результате чего один человек погиб и еще один был травмирован. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“За минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 322 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и БПЛА”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.
Напомним
В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе возник пожар.