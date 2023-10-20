Ворог бив по житлових кварталах: внаслідок чергового обстрілу Херсона виникла пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі виникла пожежа. Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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За словами Мрочко, ворог обстріляв житлові квартали.
"Загорівся будинок. Наразі пожежа ліквідована. Про постраждалих інформація відсутня", - повідомив керівник Херсонської МВА.
Нагадаємо
Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, у Херсоні лунали вибухи, окупанти обстрілювали місто.