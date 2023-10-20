Враг бил по жилым кварталам: в результате очередного обстрела Херсона возник пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе возник пожар. Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
По словам Мрочко, враг обстрелял жилые кварталы.
"Загорелся дом. Сейчас пожар ликвидирован. О пострадавших информация отсутствует", - сообщил руководитель Херсонской МВА.
Напомним
Как сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, в Херсоне раздавались взрывы, оккупанты обстреливали город.