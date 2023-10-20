У Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Вибухи лунають у Херсоні. Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, окупанти обстрілюють місто, передає УНН.
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"У Херсоні лунають вибухи! Російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега! Особливо будьте уважні, жителі прибережних районів! Залишайтесь у безпечних місцях!" - повідомив Мрочко.
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