Херсонщина: у Золотій Балці від ворожих обстрілів знову три "прильоти"

Цитата

"Окупанти знову вдарили по Золотій Балці. Зафіксовано 3 прильоти. Пошкоджено покрівлю та вікна у приватних будинках", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як зазначається, обійшлося без жертв.

Нагадаємо

Внаслідок чергового авіаудару керованими бомбами по Бериславу загинула жінка.