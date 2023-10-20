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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Херсонщина: у Золотій Балці від ворожих обстрілів знову три "прильоти"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Російські війська вкотре вдарили по Херсонській області - у Золотій Балці зафіксували три "прильоти", повідомили у п'ятницю у Херсонській ОВА, пише УНН.

Херсонщина: у Золотій Балці від ворожих обстрілів знову три "прильоти"

Цитата

"Окупанти знову вдарили по Золотій Балці. Зафіксовано 3 прильоти. Пошкоджено покрівлю та вікна у приватних будинках", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як зазначається, обійшлося без жертв.

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