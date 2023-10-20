Херсонская область: в Золотой Балке от вражеских обстрелов снова три "прилета"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска в очередной раз ударили по Херсонской области - в Золотой Балке зафиксировали три "прилета", сообщили в пятницу в Херсонской ОВА, пишет УНН.
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"Оккупанты снова ударили по Золотой Балке. Зафиксировано 3 прилета. Повреждена кровля и окна в частных домах", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Как отмечается, обошлось без жертв.
Напомним
В результате очередного авиаудара управляемыми бомбами по Бериславу погибла женщина.