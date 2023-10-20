росіяни скинули по Бериславу чотири керовані авіабомби: загинула літня жінка - Херсонська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Російські війська зранку п’ятниці випустили керовані авіабомби по місту Берислав Херсонської області, від отриманих травм загинула 80-річна жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«Внаслідок чергового авіаудару керованими бомбами по Бериславу загинула жінка. Зранку окупанти випустили 4 КАБ по Бериславу. У власному будинку тяжкі ушкодження отримала 80-річна жінка. Від отриманих травм містянка загинула на місці», - написав Прокудін у Telegram.
Також удар двома КАБ прийшовся по Новобериславу. Масштаби руйнувань там уточнюються, зазначив голова ОВА.
Доповнення
Російські війська вночі вдарили з артилерії по Херсону та інших населених пунктах.