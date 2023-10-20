россияне сбросили по Бериславу четыре управляемые авиабомбы: погибла пожилая женщина - Херсонская ОГА

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«Вследствие очередного авиаудара управляемыми бомбами по Бериславу погибла женщина. Утром оккупанты выпустили 4 КАБ по Бериславу. В собственном доме тяжелые повреждения получила 80-летняя женщина. От полученных травм горожанка погибла на месте», - написал Прокудин в Telegram.

Также удар двумя КАБ пришелся по Новобериславу. Масштабы разрушений там уточняются, отметил глава ОВА.

Дополнение

Российские войска ночью ударили из артиллерии по Херсону и другим населенным пунктам.