россияне сбросили по Бериславу четыре управляемые авиабомбы: погибла пожилая женщина - Херсонская ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска утром пятницы выпустили управляемые авиабомбы по городу Берислав Херсонской области, от полученных травм погибла 80-летняя женщина. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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«Вследствие очередного авиаудара управляемыми бомбами по Бериславу погибла женщина. Утром оккупанты выпустили 4 КАБ по Бериславу. В собственном доме тяжелые повреждения получила 80-летняя женщина. От полученных травм горожанка погибла на месте», - написал Прокудин в Telegram.
Также удар двумя КАБ пришелся по Новобериславу. Масштабы разрушений там уточняются, отметил глава ОВА.
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Российские войска ночью ударили из артиллерии по Херсону и другим населенным пунктам.