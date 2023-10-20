В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты обстреливают город
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Взрывы раздаются в Херсоне. Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, оккупанты обстреливают город, передает УНН.
Цитата
"В Херсоне раздаются взрывы! Российские войска обстреливают город с временно оккупированного левого берега! Особенно будьте внимательны, жители прибрежных районов! Оставайтесь в безопасных местах!" - сообщил Мрочко.
Напомним
В результате очередного авиаудара управляемыми бомбами по Бериславу погибла женщина.