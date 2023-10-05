росіяни обстріляли Херсон: відомо про двох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Херсона відомо про двох загиблих, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.
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«Росіяни обстріляли Херсон. Попередньо загинуло 2 людини», - написав Єрмак у Telegram.
За його словами, серед загиблих - комунальник, який обрізав дерева.
Додамо
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що загинули - чоловік і жінка віком приблизно 50 - 55 років.
Раніше
Роман Мрочко повідомляв, що російські війська з лівого берега Дніпра знову обстрілюють Херсон.
Нагадаємо
росіяни вночі вдарили з авіації по Бериславському району у Херсонській області, за добу в області через обстріли поранені двоє людей.