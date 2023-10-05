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росіяни обстріляли Херсон: відомо про двох загиблих

росіяни обстріляли Херсон: відомо про двох загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Херсона відомо про двох загиблих, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

Цитата

«Росіяни обстріляли Херсон. Попередньо загинуло 2 людини», - написав Єрмак у Telegram.

За його словами, серед загиблих - комунальник, який обрізав дерева.

Додамо 

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив,  що загинули - чоловік і жінка віком приблизно 50 - 55 років.

Раніше

Роман Мрочко повідомляв, що російські війська з лівого берега Дніпра знову обстрілюють Херсон.

Нагадаємо

росіяни вночі вдарили з авіації по Бериславському району у Херсонській області, за добу в області через обстріли поранені двоє людей.

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