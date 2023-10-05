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россияне обстреляли Херсон: известно о двух погибших

Киев • УНН

 • 612824 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. В результате сегодняшнего российского обстрела Херсона известно о двух погибших, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

«россияне обстреляли Херсон. Предварительно погибло 2 человека», - написал Ермак в Telegram.

По его словам, среди погибших - коммунальщик, который обрезал деревья.

Добавим 

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко отметил,  что погибли - мужчина и женщина в возрасте примерно 50 - 55 лет.

Ранее

Роман Мрочко сообщил, что российские войска с левого берега Днепра снова обстреливают Херсон.

Напомним

россияне ночью ударили из авиации по Бериславскому району в Херсонской области, за сутки в области из-за обстрелов ранены два человека.

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