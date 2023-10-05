россияне обстреляли Херсон: известно о двух погибших
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. В результате сегодняшнего российского обстрела Херсона известно о двух погибших, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.
Цитата
«россияне обстреляли Херсон. Предварительно погибло 2 человека», - написал Ермак в Telegram.
По его словам, среди погибших - коммунальщик, который обрезал деревья.
Добавим
Глава Херсонской МВА Роман Мрочко отметил, что погибли - мужчина и женщина в возрасте примерно 50 - 55 лет.
Ранее
Роман Мрочко сообщил, что российские войска с левого берега Днепра снова обстреливают Херсон.
Напомним
россияне ночью ударили из авиации по Бериславскому району в Херсонской области, за сутки в области из-за обстрелов ранены два человека.