У Херсоні лунають вибухи - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська з лівого берега Дніпра знову обстрілюють Херсон, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто! Не перебувайте на відкритому просторі! Намагайтеся без особливої потреби не виходити на вулицю!" - написав Мрочко у Telegram.
Нагадаємо
росіяни вночі вдарили з авіації по Бериславському району у Херсонській області, за добу в області через обстріли поранені двоє людей.