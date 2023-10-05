У Херсоні лунають вибухи - МВА

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"У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто! Не перебувайте на відкритому просторі! Намагайтеся без особливої потреби не виходити на вулицю!" - написав Мрочко у Telegram.

Нагадаємо

росіяни вночі вдарили з авіації по Бериславському району у Херсонській області, за добу в області через обстріли поранені двоє людей.