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29 березня, 17:57 • 263369 перегляди

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28 березня, 18:00 • 183650 перегляди

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У Херсоні лунають вибухи - МВА

У Херсоні лунають вибухи - МВА

Київ • УНН

 • 372302 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська з лівого берега Дніпра знову обстрілюють Херсон, повідомив у четвер голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

Цитата

"У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто! Не перебувайте на відкритому просторі! Намагайтеся без особливої потреби не виходити на вулицю!" - написав Мрочко у Telegram.

Нагадаємо

росіяни вночі вдарили з авіації по Бериславському району у Херсонській області, за добу в області через обстріли поранені двоє людей.

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