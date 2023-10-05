Херсонщина: росіяни вночі вдарили з авіації по Бериславському району, за добу через обстріли поранені двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 5 жовтня атакували з авіації Одрадокам'янку та Миколаївку Бериславського району Херсонської області. Протягом минулої доби окупанти 78 разів обстріляли населені пункти Херсонщини, двоє людей поранені. Про це повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Деталі
За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів по Херсонщині, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА, два з них - ракетні. По Херсону ворог випустив 25 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні.
Внаслідок обстрілів дві людини дістали поранення.
Також сьогодні близько 03:00 армія рф вдарила з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється, зазначив Прокудін.
Доповнення
3 жовтня російські окупанти здійснили 100 обстрілів по населеним пунктам Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.