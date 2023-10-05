Херсонщина: росіяни вночі вдарили з авіації по Бериславському району, за добу через обстріли поранені двоє людей

Деталі

За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів по Херсонщині, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА, два з них - ракетні. По Херсону ворог випустив 25 снарядів.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні.

Внаслідок обстрілів дві людини дістали поранення.

Також сьогодні близько 03:00 армія рф вдарила з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється, зазначив Прокудін.

Доповнення

3 жовтня російські окупанти здійснили 100 обстрілів по населеним пунктам Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.