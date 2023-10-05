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Херсонщина: россияне ночью ударили из авиации по Бериславскому району, за сутки из-за обстрелов ранены два человека

Киев • УНН

 • 412331 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. [ российские войска в ночь на 5 октября атаковали из авиации Одрадокаменка и Николаевку Бериславского района Херсонской области. За прошедшие сутки оккупанты 78 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины, два человека ранены. Об этом сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

За минувшие сутки противник совершил 78 обстрелов по Херсонской области, выпустив 445 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА, два из них - ракетные. По Херсону враг выпустил 25 снарядов.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения в Херсоне.

В результате обстрелов два человека получили ранения.

Также сегодня около 03:00 армия рф ударила из авиации по Одрадокаменке и Николаевке Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, отметил Прокудин.

Дополнение

3 октября российские оккупанты совершили 100 обстрелов по населенным пунктам Херсонской области, выпустив 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 16 получили ранения.

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