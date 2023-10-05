В Херсоне раздаются взрывы - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Российские войска с левого берега Днепра снова обстреливают Херсон, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"В Херсоне раздаются взрывы! Враг с левого берега снова обстреливает город! Не находитесь на открытом пространстве! Старайтесь без особой надобности не выходить на улицу!" - написал Мрочко в Telegram.
Напомним
россияне ночью ударили из авиации по Бериславскому району в Херсонской области, за сутки в области из-за обстрелов ранены два человека.