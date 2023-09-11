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росіяни на ТОТ відмовляють підліткам без паспорта рф відвідувати спортивні секції - ЦНС

росіяни на ТОТ відмовляють підліткам без паспорта рф відвідувати спортивні секції - ЦНС

Київ • УНН

 • 187811 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Росіяни проводять політику примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Зокрема дітей, яким виповнилося 14 років, не допускають до занять спортом у дитячих спортивних школах без російського паспорта. Про це повідомили у Центрі Національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни тиснуть на дітей, щоб ті отримували паспорт росії та погрожують відмовити їм у занятті спортом в іншому випадку.

Цитата

«За новими правилами підлітки яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт рф, щоб їх допустили до занять спорту у СДЮШОР», — йдеться у повідомленні.

Окупанти мотивують це тим, що без паспорта спортсмена не можуть заявити на змагання.

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