росіяни на ТОТ відмовляють підліткам без паспорта рф відвідувати спортивні секції - ЦНС

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Зазначається, що росіяни тиснуть на дітей, щоб ті отримували паспорт росії та погрожують відмовити їм у занятті спортом в іншому випадку.

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«За новими правилами підлітки яким виповнилось 14 років мають отримати паспорт рф, щоб їх допустили до занять спорту у СДЮШОР», — йдеться у повідомленні.

Окупанти мотивують це тим, що без паспорта спортсмена не можуть заявити на змагання.

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