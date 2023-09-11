россияне на ВОТ отказывают подросткам без паспорта рф посещать спортивные секции - ЦНС

Детали

Отмечается, что россияне давят на детей, чтобы те получали паспорт россии и угрожают отказать им в занятии спортом в противном случае.

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«По новым правилам подростки которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт рф, чтобы их допустили к занятиям спорта в СДЮШОР», — говорится в сообщении.

Оккупанты мотивируют это тем, что без паспорта спортсмена не могут заявить на соревнования.

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