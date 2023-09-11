россияне на ВОТ отказывают подросткам без паспорта рф посещать спортивные секции - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Россияне проводят политику принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях. В частности детей, которым исполнилось 14 лет, не допускают к занятиям спортом в детских спортивных школах без российского паспорта. Об этом сообщили в Центре Национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне давят на детей, чтобы те получали паспорт россии и угрожают отказать им в занятии спортом в противном случае.
Цитата
«По новым правилам подростки которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт рф, чтобы их допустили к занятиям спорта в СДЮШОР», — говорится в сообщении.
Оккупанты мотивируют это тем, что без паспорта спортсмена не могут заявить на соревнования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: оккупанты ограбили завод в Токмаке и готовятся бежать – ЦНС