окупанти пограбували завод у Токмаку і готуються тікати – ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Через складну для росіян ситуацію на південному фронті, вони почали грабувати підприємства у Запорізькій області. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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«У тимчасово окупованому Токмаку окупанти розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання була вивезена військовими й подальша його доля невідома», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Наразі місцевою окупаційною владою розроблений план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі провадження погіршення ситуації для окупантів.
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