окупанти пограбували завод у Токмаку і готуються тікати – ЦНС

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«У тимчасово окупованому Токмаку окупанти розграбували місцевий ковальсько-штампувальний завод. Більшість обладнання була вивезена військовими й подальша його доля невідома», — йдеться у повідомленні.

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Наразі місцевою окупаційною владою розроблений план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі провадження погіршення ситуації для окупантів.

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