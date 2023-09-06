оккупанты ограбили завод в Токмаке и готовятся бежать - ЦНС

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«Во временно оккупированном Токмаке оккупанты разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования было вывезено военными и дальнейшая его судьба неизвестна», — говорится в сообщении.

Детали

Сейчас местными оккупационными властями разработан план вывоза других материальных ценностей захваченного города, который будет приведен в действие в случае производства ухудшения ситуации для оккупантов.

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