Окупанти на ТОТ не надають медичну допомогу у разі відсутності в мешканців паспорта рф
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Окупанти відмовляють у медичній допомозі мешканцям ТОТ у разі відсутності в них паспорта росії. Про це повідомили у Національному центрі спротиву, передає УНН.
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Зазначається, що росіяни не нехтують будь-якими способами, щоб пришвидшити примусову паспортизацію на захоплених ними землях.
Зокрема з 1 вересня у лікарнях на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя не обслуговують українців, якщо в них немає паспорта росії та російського медичного страхування.
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«Таким чином росіяни продовжують систематичний тиск на мешканців тимчасово окупованих територій», — йдеться у повідомленні.
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