Окупанти на ТОТ не надають медичну допомогу у разі відсутності в мешканців паспорта рф

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Зазначається, що росіяни не нехтують будь-якими способами, щоб пришвидшити примусову паспортизацію на захоплених ними землях.

Зокрема з 1 вересня у лікарнях на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя не обслуговують українців, якщо в них немає паспорта росії та російського медичного страхування.

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«Таким чином росіяни продовжують систематичний тиск на мешканців тимчасово окупованих територій», — йдеться у повідомленні.

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