окупанти повертають додому раніше "евакуйованих" українців, щоб використати їх як "живий щит" - центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Окупанти почали повертати додому жителів населених пунктів, розташованих безпосередньо на лінії зіткнення, щоб використати їх як “живий щит”. Про це повідомили у центрі національного спротиву, пише УНН.
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За інформацією, так звану деевакуацію розпочали мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували до Бердянська. Також гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії рф у приміщеннях шкіл.
Зазначається, що фактично, ворог скористався “евакуацією” аби паспортизувати мешканців. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії.
Цитата
«Офіційно окупанти пояснюють розміщення військових на територія шкіл, як “воєнізовану охорону” задля безпеки дітей. Проте по факту на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи зс рф», — йдеться у повідомленні.
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