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оккупанты возвращают домой ранее "эвакуированных" украинцев, чтобы использовать их как "живой щит" - центр сопротивления

оккупанты возвращают домой ранее "эвакуированных" украинцев, чтобы использовать их как "живой щит" - центр сопротивления

Киев • УНН

 • 873216 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Оккупанты начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии соприкосновения, чтобы использовать их как “живой щит”. Об этом сообщили в центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

По информации, так называемую деэвакуацию начали жителей Токмака и Васильевки, которых ранее депортировали в Бердянск. Также гауляйтеры объявили об открытии школ на линии соприкосновения, несмотря на размещение армии рф в помещениях школ.

Отмечается, что фактически, враг воспользовался “эвакуацией” чтобы паспортизировать жителей. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия.

Цитата

«Официально оккупанты объясняют размещение военных на территории школ, как “военизированную охрану” для безопасности детей. Однако по факту на свободных этажах размещаются боевые подразделения вс рф», — говорится в сообщении.

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