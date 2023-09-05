Оккупанты на ВОТ не оказывают медицинскую помощь в случае отсутствия у жителей паспорта рф

Детали

Отмечается, что россияне не пренебрегают любыми способами, чтобы ускорить принудительную паспортизацию на захваченных ими землях.

В частности, с 1 сентября в больницах на временно оккупированных территориях Запорожья не обслуживают украинцев, если у них нет паспорта России и российского медицинского страхования.

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«Таким образом россияне продолжают систематическое давление на жителей временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

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