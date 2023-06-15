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росіяни на Бахмутському напрямку почали використовувати більше артилерії та авіації - речник Нацгвардії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. На Бахмутському напрямку після заміни бійців російської пвк «вагнер» на регулярні війська рф зменшилася кількість боєзіткнень, однак посилились артилерійські обстріли й застосування ворогом авіації. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє УНН.

росіяни на Бахмутському напрямку почали використовувати більше артилерії та авіації - речник Нацгвардії

Цитата

"Що стосується Бахмутського напрямку, то ініціатива тут саме за Силами оборони. Помітно те, що була заміна вагнерівців на регулярні війська, що позначилось на характері застосування. Якщо раніше це була велика кількість живої сили, то зараз ми бачимо за останні дні, що збільшилась кількість артилерійських обстрілів та застосування авіації", — розповів Руслан Музичук.

Доповнення

Сили оборони України продовжують наступ на Бердянському та Бахмутському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

На Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка.

Також боєзіткнення відбуваються в районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області.

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