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россияне на Бахмутском направлении начали использовать больше артиллерии и авиации - спикер Нацгвардии

Киев • УНН

 • 642400 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. На Бахмутском направлении после замены бойцов российской пвк «вагнер» на регулярные войска рф уменьшилось количество боестолкновений, однако усилились артиллерийские обстрелы и применение врагом авиации. Об этом рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает УНН.

россияне на Бахмутском направлении начали использовать больше артиллерии и авиации - спикер Нацгвардии

Цитата

"Что касается Бахмутского направления, то инициатива здесь именно за Силами обороны. Заметно то, что была замена вагнеровцев на регулярные войска, что сказалось на характере применения. Если раньше это было большое количество живой силы, то сейчас мы видим за последние дни, что увеличилось количество артиллерийских обстрелов и применение авиации", — рассказал Руслан Музычук.

Дополнение

Силы обороны Украины продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка.

Также боестолкновения происходят в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

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