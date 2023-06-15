россияне на Бахмутском направлении начали использовать больше артиллерии и авиации - спикер Нацгвардии

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"Что касается Бахмутского направления, то инициатива здесь именно за Силами обороны. Заметно то, что была замена вагнеровцев на регулярные войска, что сказалось на характере применения. Если раньше это было большое количество живой силы, то сейчас мы видим за последние дни, что увеличилось количество артиллерийских обстрелов и применение авиации", — рассказал Руслан Музычук.

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Силы обороны Украины продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка.

Также боестолкновения происходят в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.



