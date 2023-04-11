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росіяни "хазяйнують" в двадцяти українських заповідниках, знищуючи їх - Єрмак

росіяни "хазяйнують" в двадцяти українських заповідниках, знищуючи їх - Єрмак

Київ • УНН

 • 524870 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупанти знищують дику природу України, перетворюючи заповідники з рідкісними видами флори та фауни на мисливські угіддя і стоянки для військової техніки. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні. Парки, де рідкісні види тварин і рослин мають охороняти, вони перетворюють на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. Виживання дикої природи - це ще одна важлива причина, чому звільнити українські землі потрібно якомога швидше", - повідомив Єрмак у Telegram із посиланням на глобальну ініціативу з підтримки України UNITED24.

Доповнення

Як раніше повідомляла заступник міністра оборони України Ганна Маляр, з початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України. При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології.

Мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram наголосив, що загарбники знищують родючі землі на тимчасово окупованій території Запорізької області: "Нарили окопів, довжина яких складає подекуди до 70 кілометрів, наставили бетонних "зубів дракона"; "засівають" наші родючі чорноземи мінами; влаштовують полігони для навчання своїх "чмобіків" прямо посеред поля".

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