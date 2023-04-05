Рашисти організували неконтрольовану варварську вирубку лісів на окупованих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські загарбники активно знищують природно-ресурсний потенціал на окупованих територіях, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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З початку окупації російськими підприємствами було організовано заготівлю лісу у Запорізькій, Херсонській та інших тимчасово окупованих областях України.
"При цьому підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології, - підкреслила Маляр.
Більшість лісових масивів у цьому регіоні штучного походження і вони спеціально створювались для захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії, виконуючи функцію рекреаційних та лісомеліоративних насаджень.
"Разом з цим, впродовж останньої декади березня цього року у районі Маріуполя зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колон російських вантажних автомобілів, завантажених свіжозрубаним лісом-кругляком", - додала Маляр.
Крім того, зазначила вона, у деяких населених пунктах тимчасово окупованих територій України російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях, що, ймовірно, призведе до зриву цьогорічної весняної посівної кампанії, а в подальшому – занедбання сільськогосподарських угідь.
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