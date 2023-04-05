Рашисты организовали неконтролируемую варварскую вырубку лесов на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские захватчики активно уничтожают природно-ресурсный потенциал на оккупированных территориях, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
Детали
С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины.
"При этом предпринимателями осуществляется неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продолжения неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии, - подчеркнула Маляр.
Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и они специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений.
"Вместе с этим, в течение последней декады марта этого года в районе Мариуполя зафиксировано интенсивное перемещение по автодорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком", - добавила Маляр.
Кроме того, отметила она, в некоторых населенных пунктах временно оккупированных территорий Украины российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях, что, вероятно, приведет к срыву нынешней весенней посевной кампании, а в дальнейшем – запустению сельскохозяйственных угодий.
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