На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують мародерити — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території Запорізької області, передає УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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"Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку", — зазначили у Генштабі.
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"В населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ, противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.