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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують мародерити — Генштаб

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують мародерити — Генштаб

Київ • УНН

 • 1238533 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території Запорізької області, передає УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Цитата

"Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку", — зазначили у Генштабі.

Доповнення

"В населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ, противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Українські Національні Новини

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