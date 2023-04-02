На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують мародерити — Генштаб

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"Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку", — зазначили у Генштабі.

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"В населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області, після успішного вогневого ураження об’єкта російських окупаційних військ, противник активно проводить перевірки мобільних телефонів місцевих жителів та несанкціоновано обшукує помешкання громадян України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області.