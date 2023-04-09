росія завдала збитків довкілля Луганщини на понад 475 мільярдів грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Збитки від воєнних злочинів росії проти довкілля Луганської області складають понад 475 мільярдів гривень. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, передає УНН.
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«На підставі отриманих Державною екологічною інспекцією у Луганській області даних, з початку бойових дій окупантами частково знищено лісовий фонд Луганщини на площі понад 26 тисяч гектарів. Загальний розмір шкоди від цього складає понад 180 мільярдів гривень», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що унаслідок пожеж зазнали пошкоджень території природно-заповідного фонду, а саме: Національний природний парк «Кремінські ліси», гідрологічний заказник місцевого значення «Кремінські каптажі» та частина Луганського природного заповідника «Трьохізбенський степ».
Зазначається, що через використання окупантами важкої зброї та заборонених Женевською конвенцією фосфорних боєприпасів, а також важких вогнеметних систем «Сонцепьок» зазнали ушкоджень об’єкти інфраструктури, промисловості та життєзабезпечення, через що відбулося засмічення земельних ділянок залишками боєприпасів, устаткування та споруд, а також, через пожежі даних об’єктів, стався викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
«Інспекцією на сьогодні зафіксовано 45 випадків вчинення військами рф злочинів проти довкілля Луганської області за якими розраховано збитки на суму 475 112 573 537 гривень», - інформує ОВА.
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Окрім того, ураження зазнали будівлі та території об’єктів енергетики, торговельно-розважальних центрів, ринків, закладів освіти та об’єкти промисловості.
«Через постійні обстріли найбільше страждає земельний фонд Луганщини, як приклад, через знищення окупантами електричної підстанції ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 Кв. Кремінська-Ювілейна, шкода завдана внаслідок засмічення складає понад півтора мільярда гривень. А через руйнування будівель та устаткування ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» така шкода вже досягає вже понад 253 мільярди гривень», - йдеться в повідомленні.