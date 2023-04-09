россия нанесла ущерб окружающей среде Луганщины на более 475 миллиардов грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Убытки от военных преступлений России против окружающей среды Луганской области составляют более 475 миллиардов гривен. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, передает УНН.
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«На основании полученных Государственной экологической инспекцией в Луганской области данных, с начала боевых действий оккупантами частично уничтожен лесной фонд Луганщины на площади более 26 тысяч гектаров. Общий размер ущерба от этого составляет более 180 миллиардов гривен», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате пожаров получили повреждения территории природно-заповедного фонда, а именно: Национальный природный парк «Кременские леса», гидрологический заказник местного значения «Кременские каптажи» и часть Луганского природного заповедника «Трехизбенская степь».
Отмечается, что из-за использования оккупантами тяжелого оружия и запрещенных Женевской конвенцией фосфорных боеприпасов, а также тяжелых огнеметных систем «Сонцепек» получили повреждения объекты инфраструктуры, промышленности и жизнеобеспечения, из-за чего произошло засорение земельных участков остатками боеприпасов, оборудования и сооружений, а также, из-за пожаров данных объектов, произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
«Инспекцией на сегодня зафиксировано 45 случаев совершения войсками рф преступлений против окружающей среды Луганской области по которым рассчитан ущерб на сумму 475 112 573 537 гривен», - информирует ОВА.
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Кроме того, поражению подверглись здания и территории объектов энергетики, торгово-развлекательных центров, рынков, учебных заведений и объекты промышленности.
«Из-за постоянных обстрелов больше всего страдает земельный фонд Луганщины, как пример, из-за уничтожения оккупантами электрической подстанции ПС 500 кВ «Кременская» с заходами ВЛ 500 кВ Донбасская-Донская и ВЛ 220 Кв. Кременская-Юбилейная, ущерб причиненный в результате засорения составляет более полутора миллиардов гривен. А из-за разрушения зданий и оборудования ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» такой ущерб уже достигает уже более 253 миллиардов гривен», - говорится в сообщении.