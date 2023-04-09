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россия нанесла ущерб окружающей среде Луганщины на более 475 миллиардов грн

россия нанесла ущерб окружающей среде Луганщины на более 475 миллиардов грн

Киев • УНН

 • 734047 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Убытки от военных преступлений России против окружающей среды Луганской области составляют более 475 миллиардов гривен. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, передает УНН.

Цитата

«На основании полученных Государственной экологической инспекцией в Луганской области данных, с начала боевых действий оккупантами частично уничтожен лесной фонд Луганщины на площади более 26 тысяч гектаров. Общий размер ущерба от этого составляет более 180 миллиардов гривен», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате пожаров получили повреждения территории природно-заповедного фонда, а именно: Национальный природный парк «Кременские леса», гидрологический заказник местного значения «Кременские каптажи» и часть Луганского природного заповедника «Трехизбенская степь».

Отмечается, что из-за использования оккупантами тяжелого оружия и запрещенных Женевской конвенцией фосфорных боеприпасов, а также тяжелых огнеметных систем «Сонцепек» получили повреждения объекты инфраструктуры, промышленности и жизнеобеспечения, из-за чего произошло засорение земельных участков остатками боеприпасов, оборудования и сооружений, а также, из-за пожаров данных объектов, произошел выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

«Инспекцией на сегодня зафиксировано 45 случаев совершения войсками рф преступлений против окружающей среды Луганской области по которым рассчитан ущерб на сумму 475 112 573 537 гривен», - информирует ОВА.

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Кроме того, поражению подверглись здания и территории объектов энергетики, торгово-развлекательных центров, рынков, учебных заведений и объекты промышленности.

«Из-за постоянных обстрелов больше всего страдает земельный фонд Луганщины, как пример, из-за уничтожения оккупантами электрической подстанции ПС 500 кВ «Кременская» с заходами ВЛ 500 кВ Донбасская-Донская и ВЛ 220 Кв. Кременская-Юбилейная, ущерб причиненный в результате засорения составляет более полутора миллиардов гривен. А из-за разрушения зданий и оборудования ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» такой ущерб уже достигает уже более 253 миллиардов гривен», - говорится в сообщении.

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