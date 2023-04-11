россияне "хозяйничают" в двадцати украинских заповедниках, уничтожая их - Ермак

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупанты уничтожают дикую природу Украины, превращая заповедники с редкими видами флоры и фауны в охотничьи угодья и стоянки для военной техники. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"россияне уже оккупировали двадцать заповедников в Украине. Парки, где редкие виды животных и растений должны охранять, они превращают в охотничьи угодья, рудники и парковки для танков. Выживание дикой природы — это еще одна важная причина, почему освободить украинские земли нужно как можно скорее", - сообщил Ермак в Telegram, со ссылкой на глобальную инициативу по поддержке Украины UNITED24.

Дополнение

Как ранее сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, с начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины. При этом предпринимателями осуществляется неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продолжения неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram подчеркнул, что захватчики уничтожают плодородные земли и на временно оккупированной территории Запорожской области^ "Нарыли окопов, длина которых составляет местами до 70 километров, наставили бетонных "зубов дракона"; "засевают" наши плодородные черноземы минами; устраивают полигоны для обучения своих "чмобиков" прямо посреди поля".

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