Війська рф перетворюють поля окупованої Запорізької області на "мертву зону" - мер Мелітополя

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"Загарбники знищують плодородні землі на тимчасово окупованій території: нарили окопів, довжина яких складає подекуди до 70 кілометрів, наставили бетонних "зубів дракона"; "засівають" наші родючі чорноземи мінами; влаштовують полігони для навчання своїх "чмобіків" прямо посеред поля", - заявив Федоров.

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Міський голова наголосив, що унаслідок дій військових рф відбувається хімічне забруднення земель і ґрунтових вод.

"Окупанти псують навколишнє середовище самим фактом свого існування, але "екологи" з ЗСУ вже на підході", - підсумував він.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники активно знищують природно-ресурсний потенціал на окупованих територіях.