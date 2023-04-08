Війська рф перетворюють поля окупованої Запорізької області на "мертву зону" - мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські загарбники знищують поля тимчасово окупованої Запорізької області, риючи окопи та розставляючи міни землями. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в Telegram, передає УНН.
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"Загарбники знищують плодородні землі на тимчасово окупованій території: нарили окопів, довжина яких складає подекуди до 70 кілометрів, наставили бетонних "зубів дракона"; "засівають" наші родючі чорноземи мінами; влаштовують полігони для навчання своїх "чмобіків" прямо посеред поля", - заявив Федоров.
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Міський голова наголосив, що унаслідок дій військових рф відбувається хімічне забруднення земель і ґрунтових вод.
"Окупанти псують навколишнє середовище самим фактом свого існування, але "екологи" з ЗСУ вже на підході", - підсумував він.
Нагадаємо
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські загарбники активно знищують природно-ресурсний потенціал на окупованих територіях.