Войска рф превращают поля оккупированной Запорожской области в "мертвую зону" - мэр Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские захватчики уничтожают поля временно оккупированной Запорожской области, роя окопы и расставляя мины по землям. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
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"Захватчики уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории: нарыли окопов, длина которых составляет местами до 70 километров, наставили бетонных "зубов дракона"; "засевают" наши плодородные черноземы минами; устраивают полигоны для обучения своих "чмобиков" прямо посреди поля", - заявил Федоров.
Детали
Городской голова подчеркнул, что в результате действий военных рф происходит химическое загрязнение земель и грунтовых вод.
"Оккупанты портят окружающую среду самим фактом своего существования, но "экологи" из ВСУ уже на подходе", - подытожил он.
Напомним
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские захватчики активно уничтожают природно-ресурсный потенциал на оккупированных территориях.