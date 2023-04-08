Войска рф превращают поля оккупированной Запорожской области в "мертвую зону" - мэр Мелитополя

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"Захватчики уничтожают плодородные земли на временно оккупированной территории: нарыли окопов, длина которых составляет местами до 70 километров, наставили бетонных "зубов дракона"; "засевают" наши плодородные черноземы минами; устраивают полигоны для обучения своих "чмобиков" прямо посреди поля", - заявил Федоров.

Детали

Городской голова подчеркнул, что в результате действий военных рф происходит химическое загрязнение земель и грунтовых вод.

"Оккупанты портят окружающую среду самим фактом своего существования, но "экологи" из ВСУ уже на подходе", - подытожил он.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские захватчики активно уничтожают природно-ресурсный потенциал на оккупированных территориях.