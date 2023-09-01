росіян наздогнала Барбіманія, а чиновники критикують фільм за начеб то ЛГБТ пропаганду - CNN

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Дистриб'ютор "Барбі" Warner Bros була серед компаній, які вийшли з росії після повномасштабного вторгнення в Україну, з весни 2022 року жоден фільм компанії не вийшов у російський прокат

Міністерство культури росії заявило, що не отримувало заявки на випуск "Барбі", а влада спростувала повідомлення про те, що студія дубляжу почала працювати над російським озвученням фільму, повідомляє державне інформаційне агентство ТАСС.

Проте, як повідомляє видання з посиланням на російські ЗМІ, близько 90 людей прийшли на імпровізований показ фільму в кінотеатрі горького в місті тюмень на початку цього місяця. Організатори розповіли виданню, що їм вдалося знайти хорошу адаптовану версію фільму з належним озвученням. Подібні покази з російською озвучкою також були анонсовані в кількох кінотеатрах столиці росії, москви. "Ну що, всі хочуть побачити Барбі, хочете додатковий сеанс? Легко! І пам'ятайте, що це екран! Тож любителям 4k якості та ідеального звуку варто чекати на цифровий реліз у листопаді. Але ми знайшли найкращу копію, яка є в інтернеті", - йдеться у повідомленні кінотеатру.

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Минулого тижня в москві відкрилася фотозона "Будинок Барбі", а російські бренди одягу випустили рожеві колекції на тему Барбі.

Барбіманія захопила і соціальні мережі: численні російські впливові особи та знаменитості публікують пов'язані з Барбі зображення та відео, а також демонструють свої власні образи в стилі Барбі, пише видання.

Проте низка російських чиновників і законодавців розкритикували культову ляльку, виготовлену американським виробником іграшок Mattel, і фільм за пропаганду, на їхню думку, морально деградованих західних цінностей. Коментарі в російських ЗМІ пов'язують фільм і ляльку з "занепадом" культури та геополітичними цілями Сполучених Штатів.

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Колишня шпигунка, а нині депутат думи рф марія бутіна заявила державному телеканалу, що зображення ляльок Барбі мають бути вилучені, оскільки вони пропагують "ЛГБТ-тематику".

"Що ми бачимо [у фільмі про Барбі]: геїв, чоловіків, жінок, які захопили світ. Ні про який союз між чоловіком і жінкою не йдеться. Наше завдання - просувати власні образи та ідеї. Але Барбі разом з Маттел треба прибрати, тому що вони "імпортують" ЛГБТ-тематику в росію", - сказала Бутіна.

Депутати державної думи, нижньої палати парламенту, звинуватили Барбі в пропаганді ЛГБТК-цінностей та анорексії, а доцент московського державного педагогічного університету заявив, що дівчата, які гралися з Барбі, не хочуть народжувати, тому що лялька сформувала їхню свідомість як символ незалежної жінки.

Правляча партія росії, "Єдина Росія", пообіцяла найближчим часом подати до Державної Думи законопроект, який вимагатиме перевірки дитячих іграшок та ігор на відповідність "духовно-моральній ідеології країни", заявила цього місяця в інтерв'ю російському виданню "Известия" Тетяна Буцька, перший заступник голови Комітету Державної Думи у справах сім'ї, жінок і дітей.

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