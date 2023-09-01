россиян настигла Барбимания, а чиновники критикуют фильм за вроде бы ЛГБТ пропаганду - CNN

Детали

Дистрибьютор "Барби" Warner Bros была среди компаний, которые вышли из россии после полномасштабного вторжения в Украину, с весны 2022 года ни один фильм компании не вышел в российский прокат

Министерство культуры россии заявило, что не получало заявки на выпуск "Барби", а власти опровергли сообщения о том, что студия дубляжа начала работать над российской озвучкой фильма, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

Тем не менее, как сообщает издание со ссылкой на российские СМИ, около 90 человек пришли на импровизированный показ фильма в кинотеатре Горького в городе Тюмень в начале этого месяца. Организаторы рассказали изданию, что им удалось найти хорошую адаптированную версию фильма с надлежащей озвучкой. Подобные показы с русской озвучкой также были анонсированы в нескольких кинотеатрах столицы россии, москвы. "Ну что, все хотят увидеть Барби, хотите дополнительный сеанс? Легко! И помните, что это экран! Поэтому любителям 4k качества и идеального звука стоит ждать цифровой релиз в ноябре. Но мы нашли лучшую копию, которая есть в интернете", - говорится в сообщении кинотеатра.

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На прошлой неделе в москве открылась фотозона "Дом Барби", а российские бренды одежды выпустили розовые коллекции на тему Барби.

Барбимания захватила и социальные сети: многочисленные российские влиятельные лица и знаменитости публикуют связанные с Барби изображения и видео, а также демонстрируют свои собственные образы в стиле Барби, пишет издание.

Однако ряд российских чиновников и законодателей раскритиковали культовую куклу, изготовленную американским производителем игрушек Mattel, и фильм за пропаганду, по их мнению, морально деградировавших западных ценностей. Комментарии в российских СМИ связывают фильм и куклу с "упадком" культуры и геополитическими целями Соединенных Штатов.

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Бывшая шпионка, а ныне депутат думы рф мария бутина заявила государственному телеканалу, что изображения кукол Барби должны быть изъяты, поскольку они пропагандируют "ЛГБТ-тематику".

"Что мы видим [в фильме о Барби]: геев, мужчин, женщин, которые захватили мир. Ни о каком союзе между мужчиной и женщиной речь не идет. Наша задача - продвигать собственные образы и идеи. Но Барби вместе с Маттел надо убрать, потому что они "импортируют" ЛГБТ-тематику в россию", - сказала Бутина.

Депутаты государственной думы, нижней палаты парламента, обвинили Барби в пропаганде ЛГБТК-ценностей и анорексии, а доцент московского государственного педагогического университета заявил, что девушки, которые играли с Барби, не хотят рожать, потому что кукла сформировала их сознание как символ независимой женщины.

Правящая партия россии, "Единая Россия", пообещала в ближайшее время подать в Государственную Думу законопроект, который потребует проверки детских игрушек и игр на соответствие "духовно-нравственной идеологии страны", заявила в этом месяце в интервью российскому изданию "Известия" Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей.

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