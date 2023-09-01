россиян настигла Барбимания, а чиновники критикуют фильм за вроде бы ЛГБТ пропаганду - CNN

ukru
15:57 • 39313 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 87435 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 99240 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 80414 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 79185 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107491 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130100 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 164745 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 196194 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137141 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 37477 просмотра
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 28905 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 104894 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 98843 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 84404 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 164745 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 196194 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 139032 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 145728 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 182386 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 22601 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 84398 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118621 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154470 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161441 просмотра
Актуальное
россиян настигла Барбимания, а чиновники критикуют фильм за вроде бы ЛГБТ пропаганду - CNN

россиян настигла Барбимания, а чиновники критикуют фильм за вроде бы ЛГБТ пропаганду - CNN

Киев • УНН

 • 552653 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. россию охватила Барбимания несмотря на то, что этим летом розовая комедия не была официально выпущена в прокат из-за войны в Украине. Российские чиновники же критикуют куклу и обещают провести проверки на «духовность», пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Дистрибьютор "Барби" Warner Bros была среди компаний, которые вышли из россии после полномасштабного вторжения в Украину, с весны 2022 года ни один фильм компании не вышел в российский прокат

Министерство культуры россии заявило, что не получало заявки на выпуск "Барби", а власти опровергли сообщения о том, что студия дубляжа начала работать над российской озвучкой фильма, сообщает государственное информационное агентство ТАСС. 

Тем не менее, как сообщает издание со ссылкой на российские СМИ, около 90 человек пришли на импровизированный показ фильма в кинотеатре Горького в городе Тюмень в начале этого месяца. Организаторы рассказали изданию, что им удалось найти хорошую адаптированную версию фильма с надлежащей озвучкой. Подобные показы с русской озвучкой также были анонсированы в нескольких кинотеатрах столицы россии, москвы. "Ну что, все хотят увидеть Барби, хотите дополнительный сеанс? Легко! И помните, что это экран! Поэтому любителям 4k качества и идеального звука стоит ждать цифровой релиз в ноябре. Но мы нашли лучшую копию, которая есть в интернете", - говорится в сообщении кинотеатра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кассовые сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд

На прошлой неделе в москве открылась фотозона "Дом Барби", а российские бренды одежды выпустили розовые коллекции на тему Барби.

Барбимания захватила и социальные сети: многочисленные российские влиятельные лица и знаменитости публикуют связанные с Барби изображения и видео, а также демонстрируют свои собственные образы в стиле Барби, пишет издание.

Однако ряд российских чиновников и законодателей раскритиковали культовую куклу, изготовленную американским производителем игрушек Mattel, и фильм за пропаганду, по их мнению, морально деградировавших западных ценностей. Комментарии в российских СМИ связывают фильм и куклу с "упадком" культуры и геополитическими целями Соединенных Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именную Barbie фехтовальщицы Ольги Харлан продали на eBay за 10 400 долларов США

Бывшая шпионка, а ныне депутат думы рф мария бутина заявила государственному телеканалу, что изображения кукол Барби должны быть изъяты, поскольку они пропагандируют "ЛГБТ-тематику".

"Что мы видим [в фильме о Барби]: геев, мужчин, женщин, которые захватили мир. Ни о каком союзе между мужчиной и женщиной речь не идет. Наша задача - продвигать собственные образы и идеи. Но Барби вместе с Маттел надо убрать, потому что они "импортируют" ЛГБТ-тематику в россию", - сказала Бутина.

Депутаты государственной думы, нижней палаты парламента, обвинили Барби в пропаганде ЛГБТК-ценностей и анорексии, а доцент московского государственного педагогического университета заявил, что девушки, которые играли с Барби, не хотят рожать, потому что кукла сформировала их сознание как символ независимой женщины.

Правящая партия россии, "Единая Россия", пообещала в ближайшее время подать в Государственную Думу законопроект, который потребует проверки детских игрушек и игр на соответствие "духовно-нравственной идеологии страны", заявила в этом месяце в интервью российскому изданию "Известия" Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барби" стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в Украине

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы