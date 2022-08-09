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росія запустила іранський супутник на тлі побоювань через війну в Україні

росія запустила іранський супутник на тлі побоювань через війну в Україні

Київ • УНН

 • 95260 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Іранський супутник, запущений росією, стартував із Казахстану рано-вранці у вівторок і вийшов на орбіту на тлі припущень про те, що москва може використати його для покращення спостереження за військовими цілями в Україні, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Пряма трансляція російського космічного агентства "Роскосмос" показала запуск ракети "Союз-2.1б" із супутником "Хаям" з підконтрольного росії космодрому Байконур у запланований час 8:52 за Києвом. Російський центр управління польотами підтвердив вихід на орбіту.

Іран, який підтримує зв'язки з москвою та утримується від критики вторгнення в Україну, намагається розвіяти підозри у тому, що москва може використати "Хаяма" для шпигунства за Україною, відзначає видання.

Минулого тижня американська щоденна газета The Washington Post процитувала анонімних представників західної розвідки, які заявили, що росія "планує використовувати супутник протягом кількох місяців або довше" для допомоги своїм військовим зусиллям, перш ніж дозволити Ірану взяти на себе управління.

Але Іранська космічна агенція (ISA) заявила в неділю, що Ісламська Республіка контролюватиме супутник "Хаям" "з першого дня". "Жодна третя країна не може отримати доступу до інформації", відправленої супутником, через його "зашифрований алгоритм", йдеться у повідомленні.

За повідомленням космічного агентства, метою "Хаяма" є "спостереження за межами країни", підвищення продуктивності сільського господарства та моніторинг водних ресурсів та стихійних лих.

A Russian space agency launched Iran's Khayyam #satellite into space. The Khayyam satellite is owned by the #Iran Space Agency and is aimed at improving agricultural productivity, monitoring water resources, and management of natural disasters, among other things. pic.twitter.com/C6QfV9DpFW

— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) August 9, 2022

Доповнення

У міру того, як міжнародна ізоляція москви посилюється під тяжкістю західних санкцій через Україну, кремль прагне спрямувати росію на Близький Схід, Азію та Африку та знайти нових клієнтів для космічної програми країни, відзначає видання.

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