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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия запустила иранский спутник на фоне опасений из-за войны в Украине

россия запустила иранский спутник на фоне опасений из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 95259 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Иранский спутник, запущенный россией, стартовал из Казахстана ранним утром во вторник и вышел на орбиту на фоне предположений о том, что москва может использовать его для улучшения наблюдения за военными целями в Украине, пишет УНН с ссылкой на AFP.

Детали

Прямая трансляция российского космического агентства "Роскосмос" показала запуск ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Хайям" из подконтрольного россии космодрома Байконур в запланированное время 8:52 по Киеву. Российский центр управления полетами подтвердил выход на орбиту.

Иран, поддерживающий связи с москвой и воздерживающийся от критики вторжения в Украину, пытается развеять подозрения в том, что москва может использовать "Хайям" для шпионажа за Украиной, отмечает издание.

На прошлой неделе американская ежедневная газета The Washington Post процитировала анонимных представителей западной разведки, заявивших, что россия "планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше" для помощи своим военным усилиям, прежде чем позволить Ирану взять на себя управление.

Но Иранское космическое агентство (ISA) заявило в воскресенье, что Исламская Республика будет контролировать спутник "Хайям" "с первого дня". "Ни одна третья страна не может получить доступ к информации", отправленной спутником, из-за его "зашифрованного алгоритма", говорится в сообщении.

По сообщению космического агентства, целью "Хайяма" является "наблюдение за пределами страны", повышение производительности сельского хозяйства и мониторинг водных ресурсов и стихийных бедствий.

A Russian space agency launched Iran's Khayyam #satellite into space. Кайям Сателлит находится в соответствии с #Iran Space Agency і займається вдосконалення agricultural producivity, monitoring water resources, and management of natural disasters, among things. pic.twitter.com/C6QfV9DpFW

—Mehr News Agency (@MehrnewsCom) August 9, 2022

Дополнение

По мере того, как международная изоляция москвы усиливается под тяжестью западных санкций из-за Украины, кремль стремится направить россию на Ближний Восток, Азию и Африку и найти новых клиентов для космической программы страны, отмечает издание.

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