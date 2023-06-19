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росія залишатиметься для Молдови загрозою на багато років - Санду

Київ • УНН

 • 787906 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Молдови, Майя Санду, висловила переконання, що росія залишатиметься серйозною загрозою для країни протягом тривалого періоду. Вона підкреслила, що нинішня геополітична ситуація негативно впливає на стабільність Молдови. Про це повідомляє Deutsche Well, передає УНН.

росія залишатиметься для Молдови загрозою на багато років - Санду

Цитата

"Поточна геополітична ситуація показує, що росія залишатиметься великим джерелом нестабільності протягом багатьох років і загрожує нашій демократії", - сказала президент Молдови.

Деталі

Також Майя Санду нагадала про зобов'язання Молдови до 2030 року бути готовою до вступу до Європейського Союзу і заявила, що Молдова продовжуватиме працювати над зменшенням впливу російської пропаганди та дезінформації, щоб зберегти підтримку населення для інтеграції до ЄС.

За словами президента, в Молдові спостерігається поєднання зусиль тих, хто багато років працював на росію та корумповані групи, які мають вигоду від слабкості країни.

Санду також наголосила на підримці України і зазначила про необхідність поважання державних кордонів, щоб уникнути світу, де ці кордони втрачають своє значення.

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