россия будет оставаться для Молдовы угрозой на многие годы - Санду
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Молдовы, Майя Санду, выразила убеждение, что россия будет оставаться серьезной угрозой для страны в течение длительного периода. Она подчеркнула, что нынешняя геополитическая ситуация негативно влияет на стабильность Молдовы. Об этом сообщает Deutsche Well, передает УНН.
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"Текущая геополитическая ситуация показывает, что Россия будет оставаться большим источником нестабильности в течение многих лет и угрожает нашей демократии", - сказала президент Молдовы.
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Также Майя Санду напомнила об обязательствах Молдовы к 2030 году быть готовой к вступлению в Европейский Союз и заявила, что Молдова будет продолжать работать над уменьшением влияния российской пропаганды и дезинформации, чтобы сохранить поддержку населения для интеграции в ЕС.
По словам президента, в Молдове наблюдается сочетание усилий тех, кто много лет работал на россию и коррумпированные группы, которые извлекают выгоду из слабости страны.
Санду также подчеркнула поддержку Украины и отметила необходимость уважения государственных границ, чтобы избежать мира, где эти границы теряют свое значение.
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