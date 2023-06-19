россия будет оставаться для Молдовы угрозой на многие годы - Санду

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"Текущая геополитическая ситуация показывает, что Россия будет оставаться большим источником нестабильности в течение многих лет и угрожает нашей демократии", - сказала президент Молдовы.

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Также Майя Санду напомнила об обязательствах Молдовы к 2030 году быть готовой к вступлению в Европейский Союз и заявила, что Молдова будет продолжать работать над уменьшением влияния российской пропаганды и дезинформации, чтобы сохранить поддержку населения для интеграции в ЕС.

По словам президента, в Молдове наблюдается сочетание усилий тех, кто много лет работал на россию и коррумпированные группы, которые извлекают выгоду из слабости страны.

Санду также подчеркнула поддержку Украины и отметила необходимость уважения государственных границ, чтобы избежать мира, где эти границы теряют свое значение.

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