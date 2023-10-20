росія вивела в Чорне море ракетоносій з чотирма "Калібрами"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море підводний ракетоносій з чотирма "Калібрами". Українцям треба уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги. Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
За її словами, корабельне угрупування ворога продовжує курсувати в районі від східного узбережжя Крима до новоросійська.
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“Ракетоносій вони (росіяни-ред.) повернули на чергування, той що підводний, має чотири „Калібри“ на борту. В такому випадку, коли ми акцентуємо увагу на чергуванні підводного ракетного носія треба уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги і реагувати оперативно, тому що виявлення таких пусків ускладнене для систем протиповітряної оборони, але це не залякування, а попередження”, — заявила Гуменюк.
Окрім того, вона відзначила, що деякі ворожі судна можуть нести на борту розвідувальні безпілотники.
“Ворог активно використовує безпілотну розвідку. Очевидно, готують удари”, — додала керівниця об’єднаного пресцентру.
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