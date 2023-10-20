россия вывела в Черное море ракетоноситель с четырьмя "Калибрами"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Россияне вывели на боевое дежурство в Черное море подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами". Украинцам надо внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает УНН.
По её словам, корабельная группировка врага продолжает курсировать в районе от восточного побережья Крыма до Новороссийска.
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“Ракетоноситель они (россияне-ред.) вернули на дежурство, тот что подводный, имеет четыре „Калибры“ на борту. В таком случае, когда мы акцентируем внимание на дежурстве подводного ракетного носителя надо внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и реагировать оперативно, потому что выявление таких пусков затруднено для систем противовоздушной обороны, но это не запугивание, а предупреждение”, — заявила Гуменюк.
Кроме того, она отметила, что некоторые вражеские суда могут нести на борту разведывательные беспилотники.
“Враг активно использует беспилотную разведку. Очевидно, готовят удары”, — добавила руководитель объединенного пресс-центра.
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