Росія вирішила не дозаправляти військові кораблі в іспанському порту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Росія відкликала заявку на дозаправку авіаносної групи у північноафриканському анклаві Іспанії Сеуті. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Іспанії, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Посольство Росії в Мадриді щойно повідомило нам, що відкликає запит на дозвіл на зупинку для цих судів, і тому ці зупинки були скасовані”, — йдеться в повідомленні міністерства.
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Раніше союзники у НАТО розкритикували Мадрид за допомогу РФ з військовими кораблями, які, на їхню думку, можуть бути використані проти цивільних осіб в Сирії.
Нагадаємо, Генсек НАТО зазначив, що бойова група ВМФ Росії, яка рухається до берегів Сирії, може бути використана проти цивільного населення в місті Алеппо, що перебуває в оточенні.