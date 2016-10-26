Россия решила не дозаправлять военные корабли в испанском порту

"Посольство России в Мадриде только что сообщило нам, что отзывает запрос на разрешение на остановку для этих судов, и поэтому эти остановки были отменены", - говорится в сообщении министерства.

Ранее союзники в НАТО раскритиковали Мадрид за помощь РФ с военными кораблями, которые, по их мнению, могут быть использованы против гражданских лиц в Сирии.

Напомним, Генсек НАТО отметил, что боевая группа ВМФ России, которая движется к берегам Сирии, может быть использована против гражданского населения в городе Алеппо, который находится в окружении.