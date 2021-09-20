Росія видає бажане за дійсне: МЗС про "міжнародних спостерігачів" на влаштованих у Криму російських "виборах"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків “міжнародними спостерігачами” на виборах до Державної думи на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.
Цитата:
“Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами“ на виборах в Криму”, — повідомив Ніколенко.
Деталі
З його слів, іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України.
“Ба більше, за нашою інформацією, наші партнери застерігали своїх політиків від відвідування Кримського півострова”, — розповів дипломат.
Він запевняє, що жодних підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію щодо Криму немає.
Цитата:
“Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, окрім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес”, — наголосив речник відомства.
Контекст
Вибори в Державну думу РФ відбулися 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.
Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.
Український МЗС висловив протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.
Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.
МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.
Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.