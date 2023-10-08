росія вбила понад півтисячі дітей від початку повномасштабної війни — ювенальні прокурори

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"Більше ніж 1636 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 8 жовтня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 506 дітей загинули та понад 1130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — зазначили у прокуратурі.

Деталі

Станом на ранок 8 жовтня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 506 дітей загинули та понад 1130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 488, Харківській — 303, Київській — 129, Херсонській — 128, Запорізькій — 99, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 96, Чернігівській — 72, Луганській — 67.

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