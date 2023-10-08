россия убила более полутысячи детей с начала полномасштабной войны-ювенальные прокуроры.
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Из-за вооруженных действий российских военных с начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 506 детей, и более 1636 детей пострадали. Об этом сообщили в офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Цитата
"Более 1636 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 8 октября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 506 детей погибли и более 1130 получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры не являются окончательными. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — отметили в прокуратуре.
Детали
По состоянию на утро 8 октября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 506 детей погибли и более 1130 получили ранения различной степени тяжести.
Больше всего пострадали дети в Донецкой области — 488, Харьковской — 303, Киевской — 129, Херсонской — 128, Запорожской — 99, Николаевской — 97, Днепропетровской — 96, Черниговской — 72, Луганской — 67.
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