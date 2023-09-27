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Продаж немовлят за кордон: прокуратура оскаржуватиме домашній арешт організатору схеми

Продаж немовлят за кордон: прокуратура оскаржуватиме домашній арешт організатору схеми

Київ • УНН

 • 210988 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Організатору схеми продажу немовлят за кордон столичний райсуд застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в будинку тещі обвинувачуваного. В прокуратурі заявили, що рішення оболонської Феміди будуть оскаржувати, передає УНН.

Цитата

"Оболонська окружна прокуратура міста Києва подасть апеляційну скаргу на рішення слідчого судді Оболонського районного суду столиці, яким стороні обвинувачення відмовлено у задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою колишньому правоохоронцю, який організував схему продажу новонароджених дітей за кордон під виглядом сурогатного материнства", - йдеться в повідомленні.

Сторона обвинувачення зазначає, що попри тяжкість інкримінованого злочину та наведені у судовому засідання факти незаконного впливу підозрюваного на інших фігурантів та свідків у кримінальному провадженні, суд застосував до останнього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю.

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"Згідно з ухвалою суду підозрюваний має перебувати під домашнім арештом у будинку своєї тещі, в якому він не зареєстрований та який йому не належить. Застосовуючи такий запобіжний захід, суд навіть не поцікавився думкою власниці приміщення", - зауважують в прокуратурі.

На вказану ухвалу суду прокуратурою буде внесено апеляційну скаргу.

Доповнення

Правоохоронні органи столиці припинили діяльність злочинної організації, учасники якої причетні до 10 фактів незаконного переміщення за кордон немовлят. За результатами розслідування повідомлено про підозру 12 особам, серед яких 2 організаторів та 10 активних учасників.

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