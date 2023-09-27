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Продажа младенцев за границу: прокуратура будет оспаривать домашний арест организатору схемы

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Организатору схемы продажи младенцев за границу столичный райсуд применил меру пресечения в виде домашнего ареста в доме тещи обвиняемого. В прокуратуре заявили, что решение оболонской Фемиды будут обжаловать, передает УНН.

Цитата

"Оболонская окружная прокуратура города Киева подаст апелляционную жалобу на решение следственного судьи Оболонского районного суда столицы, которым стороне обвинения отказано в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему правоохранителю, который организовал схему продажи новорожденных детей за границу под видом суррогатного материнства", - говорится в сообщении.

Сторона обвинения отмечает, что несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления и приведенные в судебном заседании факты незаконного влияния подозреваемого на других фигурантов и свидетелей в уголовном производстве, суд применил к последнему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

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"Согласно постановлению суда подозреваемый должен находиться под домашним арестом в доме своей тещи, в котором он не зарегистрирован и который ему не принадлежит. Применяя такую меру пресечения, суд даже не поинтересовался мнением владелицы помещения", - отмечают в прокуратуре.

На указанное постановление суда прокуратурой будет внесена апелляционная жалоба.

Дополнение

Правоохранительные органы столицы пресекли деятельность преступной организации, участники которой причастны к 10 фактам незаконного перемещения за границу младенцев. По результатам расследования сообщено о подозрении 12 лицам, среди которых 2 организаторов и 10 активных участников.

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