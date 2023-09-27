Продажа младенцев за границу: прокуратура будет оспаривать домашний арест организатору схемы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Организатору схемы продажи младенцев за границу столичный райсуд применил меру пресечения в виде домашнего ареста в доме тещи обвиняемого. В прокуратуре заявили, что решение оболонской Фемиды будут обжаловать, передает УНН.
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"Оболонская окружная прокуратура города Киева подаст апелляционную жалобу на решение следственного судьи Оболонского районного суда столицы, которым стороне обвинения отказано в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему правоохранителю, который организовал схему продажи новорожденных детей за границу под видом суррогатного материнства", - говорится в сообщении.
Сторона обвинения отмечает, что несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления и приведенные в судебном заседании факты незаконного влияния подозреваемого на других фигурантов и свидетелей в уголовном производстве, суд применил к последнему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.
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"Согласно постановлению суда подозреваемый должен находиться под домашним арестом в доме своей тещи, в котором он не зарегистрирован и который ему не принадлежит. Применяя такую меру пресечения, суд даже не поинтересовался мнением владелицы помещения", - отмечают в прокуратуре.
На указанное постановление суда прокуратурой будет внесена апелляционная жалоба.
Дополнение
Правоохранительные органы столицы пресекли деятельность преступной организации, участники которой причастны к 10 фактам незаконного перемещения за границу младенцев. По результатам расследования сообщено о подозрении 12 лицам, среди которых 2 организаторов и 10 активных участников.
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